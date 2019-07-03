Дитина з валізи: мати не прийшла на похорон власного сина (відео)

Дворічного Сашку Пільявського, якого знайшли у червоній валізі на околиці Чернівців ввечері 27 червня, поховали у селі Давидківці Хмельницької області, звідки була родом його горе-матір. Про це повідомляє НТН.

Зазначимо, що слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. В поліції спростували чутки про те, що дитина була побита. За висновками судової медичної експертизи хлопчик помер від нападу бронхіальної астми - йому вчасно не надали допомогу.

Провоохоронці й досі розшукують його 21-річну матір Ганну Пілявську. Саме вона викинула тіло дитини у кущі під недобудованим гіпермаркетом у Чернівцях. А вже через день його тіло виявили випадкові перехожі.

Дитину з валізи з Чернівців поховали під Хмельницьким (фото: facebook.com)

За труною дитини йщли бабусі, дідусі, інші родичі та односельці. Мати так і не з'явилася, щоб попрощатися з сином. А батько Сашка наразі відбуває тюремний термін у колонії.

Родичі розповідають, що хлопчика часто привозили в село на гостини до прадідуся і прабабусі. Вони говорять, що Сашко був веселий, активний і ніколи не хворів.

Дитину з валізи з Чернівців поховали під Хмельницьким (скрін відео: YouTube/НТН)

Прикмети розшукуваної Ганни Пілявської: зріст 160-170 см, має середню статуру. Волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка "під каре". Темно-зелені очі, нарощені довгі вії.

Дитину з валізи з Чернівців поховали під Хмельницьким (фото: facebook.com)

Також жінка має особливі прикмети: на лівій руці ближче до зап’ястя татуювання у вигляді корони, а на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків".

Правоохоронці мають чимало запитань до горе-матері: чому вона викинула власну дитину, яка померла ненасильницькою смертю, і зникла.

Дитину з валізи з Чернівців поховали під Хмельницьким (відео: YouTube/НТН)

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