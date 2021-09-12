Ребенка парализовало после укуса клеща: Дима остался без мамы, семья - в большой беде

В Одесской области 12-летний ребенок в тяжелом состоянии после укуса клеща. Сейчас мальчик парализован, врачи снимают отек мозга, и он отчаянно нуждается в помощи.

Об этом написала волонтер Анна Гуменная в Facebook .

"Ученик 7 класса Александровской ЗОШ Лещенко Дима, 12 лет, находится в тяжелом состоянии в реанимации в областной больнице города Одессы. Ребенка укусил клещ", - сообщает волонтер.

Анна добавила, что в позапрошлом году мама мальчика умерла посл е тяжелой болезни, и у семьи очень тяжелое материальное состояние.

Мальчику диагностировали острый менингоэнцефалит.

Помочь Диме можно на карту Ощадбанка: 5167 8032 2316 2442 или Марфинбанка: 5351 2421 0004 5691. Получатель: папа ребенка, Лещенко Сергей Леонидович.

Как избежать укуса клеща, и как оказать помощь

Встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Обычно они сидят на высоте 20-60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения.

Некоторые клещи являются переносчиками опасных заболеваний: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото.

Чтобы минимизировать встречу с опасным клещом, нужно следовать этим советам:

Выбирайте в парк одежду с длинным рукавом, закрытую обувь, носки.

Во время прогулки старайтесь не заходить в траву.

Обязательно по возвращении домой проведите тщательный осмотр себя и тех, кто с вами гулял. Особое внимание уделите детям и домашним животным.

Постирайте и проутюжьте снятую одежду. Не оставляйте одежду с прогулки возле кровати и не ложитесь спать в ней. Проверьте все вещи, которые брали на прогулку (подстилки, сумки).

Как правильно извлечь клеща

Клещ способен жить на теле человека до 6 суток. Он сначала выделяет обезболивающее, а потом жидкость, которая является аналогом цементной пробки.

"Если вы по каким-то причинам не имеете возможности обратиться к специалисту, есть такой гаджет -" клещесмык ". Его можно приобрести в ветеринарных аптеках. Вы затягиваете его максимально близко к коже. Далее необходимо крутить в обе стороны, для того, чтобы хотя бы немного разрушить "цементную пробку", которую создал клещ. Далее, в удобную сторону, придерживая кожу, выкручиваем и достаем клеща", - объяснил акаролог Игорь Небогаткин.

Врач добавил также, что риск получить бактериальную инфекцию есть, но заражение начнется только через сутки после укуса. Вирус может попасть в организм человека только, если он был в слюне клеща.

Клеща стоит отнести в лабораторию, а пострадавший от укуса может сдать кровь на иммуноглобулины - но результат покажет только через три недели.