Стало известно, как в Киеве будут работать пришкольные лагеря, внешкольные учреждения и детсады

Из-за коронавируса летом в столице не будут работать пришкольные лагеря. В то же время, продолжат работу учреждения пришкольного образования и детсады.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга .

"Как и в прошлом году, в Киеве не будут работать пришкольные лагеря. Но все учреждения внешкольного образования работают в течение июня, согласно своему графику", - сказал он.

Мэр добавил, что 42 закладки внешкольного образования посещают более 80 тысяч человек.

"В обычном режиме продолжают работать детские сады. На сегодня временно закрыты 12 групп в 12 садиках из-за обнаружения там коронавируса. На плановые ремонты также закрыты 7 детсадов. Наполненность садиков-более 46%", - рассказал Кличко.