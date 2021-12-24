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Як реанімувати "мертві" батарейки: вчені вигадали спосіб

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П'ятниця 24 грудня 2021 16:47
Як реанімувати "мертві" батарейки: вчені вигадали спосіб Як оживити "мертві" батарейки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У США інженери вигадали спосіб, який допоможе продовжити термін служби літій-іонних батарей на 30% та підвищить їхню продуктивність.

Про це пише журнал Nature.

Так, частки літію можна знову реанімувати, якщо правильно налаштувати процес зарядки. До того ж такий метод не тільки покращить сучасні батареї, але й відкриє конструкції з більшою щільністю енергії для майбутніх поколінь.

Вчені кажуть, що в майбутньому, наприклад, електромобілі зможуть довше їздити без перезарядки, а смартфони стануть автономнішими.

"Я завжди вважав ізольований літій неякісним, оскільки він призводить до розкладання акумуляторів і навіть спалаху. Але ми виявили, що можна повторно з'єднати цей "мертвий" літій з негативним електродом, щоб його реактивувати", - розповів керівник дослідження професор Цуй.

Також фахівці зазначили, що неактивні частки літію можна повернути до життя, якщо прицільно направити на них напругу.

Як реанімувати &quot;мертві&quot; батарейки: вчені вигадали спосібЯк оживити "мертві" батарейки (freepik)

Вчені під час експерименту зібрали "оптичну" батарею - це пристрій, який дозволив спостерігати ізольовані згустки в реальному часі під час зарядки.

З'ясувалося, що насправді вони не були повністю "мертвими", а дуже повільно переміщалися до одного електрода під час заряджання та іншого – при розрядці.

Експерименти з іншими батареями та комп'ютерне моделювання довели, що активність літію збільшується за більшої сили струму.

Окрім того, фахівці додали, що ізольованість літію є великою проблемою для створення літій-металевих батарей наступного покоління, які здатні утримувати до 10 разів більше енергії. Однак, новітні технології можуть допомогти усунути цей недолік.

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