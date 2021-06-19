Реальные герои этого времени: в Киеве открыли памятник врачам, умершим от COVID-19 (фото)

В Киеве открыли памятник в честь медицинских работников, которые отдали жизни в борьбе с коронавирусной болезнью. Монумент установили возле центрального входа городской клинической больницы №4 в Соломенском районе столицы.

Об этом 19 июня передали на Facebook -странице медучреждения.

Памятник выполнен в форме ладоней с горящей свечой между ними, конструкция стоит на пьедестале высотой в рост человека.

"Медицинским работникам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с пандемией COVID-19 в Украине", - выгравирована надпись на пьедестале.

В открытии памятного знака приняли участие глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, депутаты Верховной Рады и Киевского горсовета, чиновники, меценаты, медицинские работники и местные жители.

"Врачи - главные герои последних 2 лет всего мира. Весь 2020 года ежедневно врачи боролись с маленьким вирусом, который повлиял на ход жизни многих людей. И в этой борьбе, к сожалению, у нас были не только победы, но и поражения - мы теряли жизни... жизни пациентов и жизни врачей, которые жертвовали собой в борьбе за жизнь других. Поэтому врачи - реальные герои этого времени", - рассказали в столичной горбольнице.

Во время проведения церемонии открытия памятника почтили память умерших медиков минутой молчания, к памятному знаку возложили цветы.

В Киеве открыли памятный знак в честь врачей, умерших от COVID-19 (фото: facebook.com/kievmed4)