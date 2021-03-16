Коронавирус унес жизнь супругов-медиков: семья получила компенсацию только благодаря огласке

Под Киевом 13-летний Антон остался сиротой после того, как коронавирус лишил жизни его родителей-медиков. Мама была медсестрой, а отец врачом-анестезиологом в реанимации. Мальчик и его опекуны смогли получить обещанную компенсацию только благодаря тому, что история стала публичной.

С момента гибели Галины и Валентина Степченко прошло уже почти полгода. Родственники не общались с журналистами – у них не было на это сил. В октябре 13-летний Антон вместе с родителями оказался в реанимации из-за коронавируса. Пока врачи держали мальчика на аппарате искусственной вентиляции легких, родители скончались от осложнений.

Мама Антона работал медсестрой в местной поликлинике, а отец – врачом-анестезиологом в реанимации. Вся семья заболела коронавирусом почти одновременно, но их неделю не могли определить в стационар – ждали результаты теста ПЦР. Когда Галине стало плохо, и она начала задыхаться, то ей тоже не сразу нашли место в "ковидном" отделении. Но врачи не смогли ее спасти, а ровно через сутки скончался и ее муж Валентин. Он так и не узнал о смерти жены.

Историю 13-летнего Антона из Таращи показали на телеканале, и телеведущая Наталья Мосейчук обратилась к президенту Украины с просьбой взять под личный контроль дела всех врачей, которые погибли в результате пандемии COVID-19.

Мальчика под опеку взяли родные и сестра Валентина призналась, что самое страшное было – сказать ребенку, что его родителей больше нет. Сейчас в доме о медицине не говорят, Антон увлекся робототехникой. Родственникам выплатили обещанную компенсацию за погибших от коронавируса.

На данный момент в Украине зафиксировано 606 смертей врачей и медсестер от коронавируса во время пандемии. Но компенсации получили только 60 семей.

Мальчик остался сиротой после того, как коронавирус забрал жизни обоих родителей-медиков