Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото)
У Києві відкрили пам'ятник на честь медичних працівників, які віддали життя в боротьбі з коронавірусною хворобою. Монумент встановили біля центрального входу міської клінічної лікарні №4 у Солом'янському районі столиці.
Про це 19 червня передали на Facebook-сторінці медзакладу.
Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними, конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.
"Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям у боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні", - викарбувано напис на п'єдесталі.
У відкритті пам'ятного знаку взяли участь голова МОЗ України Віктор Ляшко, депутати Верховної Ради та Київської міськради, чиновники, меценати, медичні працівники та місцеві жителі.
"Лікарі - головні герої останніх 2 років всього світу. Весь 2020 рік щодня лікарі боролися з маленьким вірусом, який вплинув на хід життя багатьох людей. І в цій боротьбі, на жаль, у нас були не тільки перемоги, але й поразки - ми втрачали життя... життя пацієнтів і життя лікарів, які жертвували собою в боротьбі за життя інших. Тому лікарі - реальні герої цього часу", - розповіли в столичній міськлікарні.
Під час проведення церемонії відкриття пам'ятника вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання, до пам'ятного знаку поклали квіти.
У Києві відкрили пам'ятний знак на честь лікарів, які померли від COVID-19 (фото: facebook.com/kievmed4)
Раніше повідомлялося, що у квітні у Харкові помер від коронавірусу головлікар лікарні, який бився з хворобою 6 місяців.
Також ми писали про те, що перед цим під Києвом коронавірус забрав життя подружжя-медиків, і родина отримала компенсацію тільки завдяки розголосу.