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Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото)

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Києва, Субота 19 червня 2021 12:49
Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото) Фото: у Києві відкрили пам'ятний знак на честь померлих від COVID-19 медиків (facebook.com/kievmed4)
Автор: Володимир Костирін

У Києві відкрили пам'ятник на честь медичних працівників, які віддали життя в боротьбі з коронавірусною хворобою. Монумент встановили біля центрального входу міської клінічної лікарні №4 у Солом'янському районі столиці.

Про це 19 червня передали на Facebook-сторінці медзакладу.

Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними, конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.

"Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям у боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні", - викарбувано напис на п'єдесталі.

У відкритті пам'ятного знаку взяли участь голова МОЗ України Віктор Ляшко, депутати Верховної Ради та Київської міськради, чиновники, меценати, медичні працівники та місцеві жителі.

"Лікарі - головні герої останніх 2 років всього світу. Весь 2020 рік щодня лікарі боролися з маленьким вірусом, який вплинув на хід життя багатьох людей. І в цій боротьбі, на жаль, у нас були не тільки перемоги, але й поразки - ми втрачали життя... життя пацієнтів і життя лікарів, які жертвували собою в боротьбі за життя інших. Тому лікарі - реальні герої цього часу", - розповіли в столичній міськлікарні.

Під час проведення церемонії відкриття пам'ятника вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання, до пам'ятного знаку поклали квіти.

Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото)Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото)Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото)

У Києві відкрили пам'ятний знак на честь лікарів, які померли від COVID-19 (фото: facebook.com/kievmed4)

Раніше повідомлялося, що у квітні у Харкові помер від коронавірусу головлікар лікарні, який бився з хворобою 6 місяців.

Також ми писали про те, що перед цим під Києвом коронавірус забрав життя подружжя-медиків, і родина отримала компенсацію тільки завдяки розголосу.

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