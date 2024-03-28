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Реабілітаційний центр Дніпра лікує військових після важких поранень

Реабілітаційний центр Дніпра лікує військових після важких поранень (фото: прес-служба Дніпровської міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Реабілітаційний центр Дніпра комплексно лікує військових після важких поранень.

Про це йдеться в повідомленні Дніпровської міськради.

Дніпрянину Олександру - 33. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення рф, чоловік добровільно пішов захищати Україну.

"Пішов із другом. Щоб мої діти жили у вільній країні. Я розумів, хто такі росіяни… Хто як не я?! Треба їх зупиняти", - розповів захисник.  Олександр уже з березня 2022-го виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Отримав контузії, декілька поранень. Одне з них призвело до втрати кінцівки у червні 2023-го.

"Під час виконання бойового завдання ми з побратимами їхали в автівці. Почався артилерійський обстріл. Прилетіло під авто. Отямився і зрозумів, що втратив ногу. Покликав побратимів на допомогу".

Олександра евакуювали до лікарні й після низки операцій направили до найсучаснішого реабілітаційного центру Дніпра.

"Тут уже не вперше. Нині розробляємо кінцівку під протез. Є деякі проблеми. Була низка операцій. Попереду ще операція на іншій нозі - видалення гомілковостопного суглобу й теж реабілітація. У цьому центрі дуже професійний підхід спеціалістів. До того ж друзі проходили  тут реабілітацію - і задоволені. Щодня лікарі питають про мій стан. Якщо мені стає важко, одразу змінюють комплекс вправ. Зараз уже ходжу і навіть воджу авто", - поділився Олександр.

Зараз із військовим працюють над витривалістю та відновленням м’язової сили, розповідає фізичний терапевт Олександр: "Працюємо над тим, аби пацієнт зміг виконувати функції, які робив до поранення. У Олександра буде операція на іншій нозі. Тому готуємо кінцівку, щоб коли він ставав на протез, вона могла тримати вагу тіла пацієнта".

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