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Реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

Реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений (фото: пресс-служба Днепровского горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Реабилитационный центр Днепра комплексно лечит военных после тяжелых ранений.

Об этом говорится в сообщении Днепровского горсовета.

Днепрянину Александру - 33. Когда началось полномасштабное вторжение России, мужчина добровольно пошел защищать Украину.

"Ушел с другом. Чтобы мои дети жили в свободной стране. Я понимал, кто такие россияне… Кто как не я?! Надо их останавливать", - рассказал защитник. Александр уже с марта 2022-го выполнял боевые задания на Донецком направлении. Получил контузию, несколько ранений. Один из них привел к потере конечности в июне 2023-го.

"При выполнении боевого задания мы с собратьями ехали в машине. Начался артиллерийский обстрел. Прилетел под авто. Очнулся и понял, что потерял ногу. Позвал собратьев на помощь".

Александра эвакуировали в больницу и после ряда операций направили в самый современный реабилитационный центр Днепра.

"Здесь уже не первый раз. Сейчас разрабатываем концовку под протез. Есть некоторые проблемы. Был ряд операций. Впереди еще операция на другой ноге - удаление голеностопного сустава и тоже реабилитация. В этом центре очень профессиональный подход специалистов. К тому же друзья проходили здесь реабилитацию - и довольны. Каждый день врачи спрашивают о моем состоянии. Если мне становится тяжело, сразу меняют комплекс упражнений. Сейчас уже хожу и даже вожу авто", - поделился Александр.

Сейчас с военным работают над выносливостью и восстановлением мышечной силы, рассказывает физический терапевт Александр: "Работаем над тем, чтобы пациент смог выполнять функции, которые делал до ранения. У Александра будет операция на другой ноге. Поэтому готовим концовку, чтобы когда он становился" на протез она могла держать вес тела пациента".

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ДнепрВоенный