Реабилитация пострадавших из-за войны: что входит в пакет услуг и нужно ли платить

В Украине во время военных действий, когда существенно повышается риск получить травмы и серьезные повреждения, такие пострадавшие после необходимого лечения также нуждаются и в реабилитации. Такие услуги входят в программу медицинских гарантий как для взрослых, так и для детей.

Как можно пройти реабилитацию, и в каких случаях она предоставляется бесплатно, рассказали в Национальной службе здоровья Украины на странице в Facebook .

В Службе отметили, что из-за военных действий сейчас чаще других в реабилитации после лечения нуждаются военные, представители специальных служб и территориальной обороны.

В Украине в программу медицинских гарантий 2022 года входят реабилитационные услуги для пациентов с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также с поражениями нервной системы. Это такие пакеты:

Медицинская реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Медицинская реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Что именно входит в перечень услуг реабилитации и как получить

Основанием для бесплатного прохождения медицинской реабилитации является направление. Его может выписать врач первичного звена, с которым заключена декларация (семейный врач, педиатр, терапевт) или лечащий врач.

Также пациента могут перевести на реабилитацию из другого учреждения или клинического подразделения здравоохранения.

Услуги реабилитации могут предоставлять амбулаторно и стационарно.

В каких клиниках можно получить услуги

Чтобы получить реабилитацию бесплатно, нужно обратиться с направлением в любое медицинское заведение, которое заключило договор с НСЗУ на такую услугу.

Узнать, где расположено такое ближайшее медучреждение, можно в контакт-центре Службы по телефону 16-77.

Во время проведения реабилитации в клинике должны информировать пациента о перечне доступных для него бесплатных услуг.

В перечень услуг по медицинской реабилитации включена помощь на всех этапах оказания помощи:

проведение первичного обследования мультидисциплинарной реабилитационной командой по международным стандартам;

постановка диагноза и составление индивидуального плана лечения;

реабилитация, мониторинг состояния пациента, контроль за выполнением плана реабилитации, оценка и корректировка плана реабилитации в соответствии с прогрессом;

проведение лабораторных и инструментальных исследований: развернутый клинический анализ крови; биохимический и другие анализы крови, общий анализ мочи, другие анализы в соответствии с потребностями пациента непосредственно в заведении;

консультации соответствующих специалистов (например, невропатолога и ЛОР в случае реабилитации при поражениях нервной системы и других);

оценка боли и своевременное обезболивание ненаркотическими препаратами на всех этапах оказания помощи;

психологическое сопровождение пациентов, получивших травмирование, в том числе вследствие участия в военных действиях;

обучение родным уходу за пациентом;

в случае оказания помощи в стационаре - питание, круглосуточный уход медсестер.

В НСЗУ подчеркивают важность выполнять все рекомендации врачей, в том числе по прохождению реабилитации - это необходимо для предупреждения осложнений и восстановления функциональных возможностей организма, необходимых в повседневной жизни.