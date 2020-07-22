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Развод может стать причиной ранней смерти: это открытие удивило даже ученых

Среда 22 июля 2020 17:50
Развод может стать причиной ранней смерти: это открытие удивило даже ученых
Развод может вызвать преждевременную смерть (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, что люди, которые расторгают брак, живут меньше

Ученые сделали удивительное открытие, которое показывает, что развод имеет непосредственную связь с ранней смертью. Исследователи объяснили это тем, что люди после разрыва часто пускаются "во все тяжкие", приобретая вредные привычки.

Особенно подвержены опасности те, кто переживает разрыв болезненно, уверены ученые Университета Аризоны, пишет Daily Mall.

Как оказалось, почти половина всех разведенных людей после расставания начинают злоупотреблять алкоголем (если не чем-то похуже), увлекаются курением и мало двигаются.

Подобные последствия расставаний наблюдалось у 46% всех разведенных людей. Причем речь идет о вредных привычках, которых не было до развода.

В рамках исследования социологи проверили данные более 13 тысяч человек возрастом от 50 до 100 лет. Исследовался период жизни с 1992 по 2008 годы.

После чего в течение нескольких лет собранная информация была проанализирована. Интересно, что смертность среди людей, которые вообще не создавали семей, была ниже чем среди тех, кто пережил развод.

К слову, недавно ученые выявили, что полный отказ от алкоголя хуже, чем его регулярное, но умеренное употребление. Они также назвали самые полезные виды алкоголя, которые можно пить хоть каждый день

Ранее мы писали, что ведущая "Ревизора" развелась с мужем всего через восемь месяцев после свадьбы.

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