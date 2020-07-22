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Розлучення може стати причиною ранньої смерті: це відкриття здивувало навіть вчених

Середа 22 липня 2020 17:50
Розлучення може стати причиною ранньої смерті: це відкриття здивувало навіть вчених
Розлучення може викликати передчасну смерть (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, що люди, які розривають шлюб, живуть менше

Вчені зробили дивовижне відкриття, яке показує, що розлучення має безпосередній зв'язок з ранньою смертю. Дослідники пояснили це тим, що люди після розриву часто пускаються "у всі тяжкі", у них з'являються шкідливі звички.

Особливо схильні до небезпеки ті, хто переживає розрив болісно, впевнені вчені Університету Арізони, пише Daily Mall.

Як виявилося, майже половина всіх розлучених людей після розриву починають зловживати алкоголем (якщо не гірше), захоплюються курінням і мало рухаються.

Подібні наслідки розлучень спостерігалося у 46% всіх розлучених людей. Причому мова йде про шкідливі звички, яких не було до розставання.

У рамках дослідження соціологи перевірили дані понад 13 тисяч осіб віком від 50 до 100 років. Досліджувався період життя з 1992 по 2008 роки.

Після чого протягом кількох років зібрана інформація була проаналізована. Цікаво, що смертність серед людей, які взагалі не створювали сімей, була нижче, ніж серед тих, хто пережив розлучення.

До слова, нещодавно вчені виявили, що повна відмова від алкоголю гірше, ніж його регулярне, але помірне вживання. Вони також назвали найбільш корисні види алкоголю, які можна пити хоч кожен день

Раніше ми писали, що ведуча "Ревізора" розлучилася з чоловіком всього через вісім місяців після весілля.

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