Как развлечь гостей при праздновании Нового года: забавные игры и веселые конкурсы

Новогодняя поэзия

Для этого конкурса можно не покидать стол. Один из участников произносит любое предложение или небольшую фразу, а далее остальные по очереди продолжают историю, придумывая рифмованное предложение на ходу и последовательно. Победить может тот, кто для этого поэтического экспромта выдаст по смыслу лучший и самый убедительный финал.

Чувствительность

Для такой забавы следует расставить стулья по количеству участников, и ведущий затем должен разложить на сиденья любые предметы (телефон, мандаринку, конфету, брелок, пульт и прочее). Главное, чтобы остальные не видели (им следует или закрыть глаза, или их завязать). После этого гости садятся на стулья, и угадывают - что же на них лежит - используя для определения свои "пятые точки".

Доставка

Нужно разделить участников на две команды. В комнате - лучше всего подальше - ставится поднос с мандаринами или конфетами. Далее каждый участник берет ложку в рот и спешит к этому набору, берет лежащую там вкуснятину и приносит своей команде ее на ложке, не дав упасть. Победа достается тем, кто быстрее перенесет все сладости или фрукты.

Символ года

Участник этого забавного конкурса должен спародировать животное - символ приходящего года (в 2022-м это тигр). Тут можно задействовать не только пластику тела, но и голосовые возможности. Победителя определяют дружно все вместе. Но главное тут не сколько виктория, сколько эмоции от процесса.

Дегустация

Этот конкурс может быть как для еды, так и для напитков - в идеале можно чередовать, чтобы и заедать, и закусывать. Для забавы участнику или участникам завязывают глаза и начинают кормить и/или поить разнообразными блюдами со стола. Тот, кто правильно все определит, и становится победителем.

Сила дыхания

Для игры лучше всего разбиться на пары. На стол между участниками, сидящими напротив, следует положить денежную купюру, и каждый из них должен одновременно сдуть банкноту с поверхности. Наверное, победителя можно наградить как раз тем самым ценным трофеем.

Угадай / собери

Участнику игры нужно завязать глаза, и надеть перчатки или рукавицы. Далее к нему по очереди подходят люди, и он должен на ощупь определить - кто же перед ним. А еще вариант - человек с завязанными глазами должен собрать все прищепки, которые прикрепили к верхней и нижней одежде другого гостя. Кстати, для большего веселья можно сказать конкурсанту, что прищепок шесть, а на самом деле прикрепить пять - чтобы поиски были более углубленными.