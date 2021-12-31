Як розважити гостей при святкуванні Нового року: кумедні ігри та веселі конкурси

Новорічна поезія

Для цього конкурсу можна не залишати стіл. Один з учасників каже будь-яку речення або невелику фразу, а далі інші по черзі продовжують історію, придумуючи римоване речення на ходу і послідовно. Перемогти може той, хто для цього поетичного експромту видасть за змістом найкращий і найпереконливіший фінал.

Чутливість

Для такої забави слід розставити стільці за кількістю учасників, і ведучий потім має розкласти на сидіння будь-які предмети (телефон, мандаринку, цукерку, брелок, пульт та інше). Головне, щоб інші не бачили (їм слід або закрити очі, або їх зав'язати). Після цього гості сідають на стільці, і вгадують - що ж на них лежить - використовуючи для визначення свої "п'яті точки".

Доставка

Потрібно розділити учасників на дві команди. У кімнаті - найкраще подалі - ставиться таця з мандаринами або цукерками. Далі кожен учасник бере ложку в рот і поспішає до цього набору, бере смакоту, яка там лежить, і приносить своїй команді її на ложці, не давши впасти. Перемога дістається тим, хто швидше перенесе всі солодощі або фрукти.

Символ року

Учасник цього забавного конкурсу повинен спародіювати тварину-символ року, що приходить (у 2022-му це тигр). Тут можна задіяти не тільки пластику тіла, але і голосові можливості. Переможця визначають дружно всі разом. Але головне тут не скільки вікторія, скільки емоції від процесу.

Дегустація

Цей конкурс може бути як для їжі, так і для напоїв - в ідеалі можна чергувати, щоб і заїдати, і закушувати. Для забави учаснику або учасникам зав'язують очі та починають годувати та/або поїти різноманітними стравами зі столу. Той, хто правильно все визначить, і стає переможцем.

Сила дихання

Для гри найкраще розбитися на пари. На стіл між учасниками, що сидять навпроти, слід покласти грошову купюру, і кожен з них має одночасно здути банкноту з поверхні. Напевно, переможця можна нагородити якраз тим самим цінним трофеєм.

Вгадай / збери

Учаснику гри потрібно зав'язати очі, і надіти рукавички або рукавиці. Далі до нього по черзі підходять люди, і він повинен на дотик визначити - хто ж перед ним. А ще варіант - людина з зав'язаними очима має зібрати всі прищіпки, які прикріпили до верхнього та нижнього одягу іншого гостя. До речі, для більших веселощів можна сказати конкурсанту, що прищіпок шість, а насправді прикріпити п'ять - щоб пошуки були більш поглибленими.