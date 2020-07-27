От А до Я: как развивались отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не славились крепкой дружбой, хотя все могло сложиться иначе. Как ни странно, но Кембриджская сторонилась бывшей актрисы, хотя та очень хотела быть ближе к королевской семье.

Девушки не обмолвились даже парой слов в марте, когда Сассекские появились в последний раз в составе королевской семьи. Об этом информирует издание Daily Mail.

Не так давно на просторах интернета появился фрагмент из книги "В поисках свободы", авторами которой являются Кэролин Дюран и Омид Скоби. Книгу также называют королевской биографией.

В ней до мельчайших подробностей рассказывается о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Особый момент в данной книге посвещен взаимоотношениям Сассекских и Кембриджских.

В определенные моменты, несмотря на все попытки Меган Маркл установить зрительный контакт с Кейт Миддлтон, последняя делала вид будто не замечает. Также стоит отметить, что Меган и Гарри были разочарованы тем, что Уильям и Кейт получили поддержку при создании собственных благотворительных проектов, а их желания и интересы не были восприняты всерьез.

"Во дворце работало только несколько человек, которым они могли доверять. Персонал Букингемского дворца просто не любит Меган. Гарри долгое время не мог добиться встречи со своей бабушкой", - указали в книге.

Личную аудиенцию с королевой Гарри назначили на 29 января. В то время герцоги Сассекские уже приняли решение покинуть Великобританию.

Напомним, что эксперты рассказали о вражде Маркл и Миддлтон.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали в суд из-за фотографии сына.