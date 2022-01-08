Так развивается астения: почему это состояние нельзя игнорировать

Астения с греческого переводится как "бессилие". Это по факту синдром хронической усталости, который возникает в результате выматывающих заболеваний внутренних органов, инфекций, интоксикаций, умственных и физических перенапряжений.

Также астения возникает из-за неправильной организации труда, отдыха и питании. Еще одним фактором развития астении медики называют нервные и психические болезни.

А вот астению, которая вызывается от постоянного нервного перенапряжения, волнений, длительных конфликтов и переживаний, называют неврастенией.

Астения может появиться в начальной стадии заболеваний внутренних органов и сопровождать болезнь в качестве постоянного признака. Также этот синдром проявляется после окончания острого периода серьезных заболеваний.

Симптомы астении

Признаки астенического синдрома чаще всего связаны с основным заболеванием. При атеросклерозе это может быть нарушение памяти и слезливость, при гипертонической болезни – головные боли и неприятные ощущения в области сердца.

Астению не стоит путать с депрессией или накопленной усталостью, так как этот синдром более опасен и имеет свои особенности.

Отдых не дает облегчения. После сильного физического или эмоционального напряжения вы отправляйтесь спать и утром встаете свежими и энергичными. При астении можно проспать 12 часов и чувствовать себя ужасно.

Несколько дней просмотра сериалов или чтения книг на диване также не дают ощущения отдыха и состояние слабости никуда не уходит.

Умственная деятельность идет тяжело. В нормальном состоянии мы устаем к вечеру – после продуктивного дня. При астении проблемы с концентрацией возникают постоянно. Трудно сосредоточиться уже утром и это продолжается до вечера. И обычные методы борьбы не помогают.

Могут возникать проблемы с памятью. Невнимательность и сложность в запоминании преследуют человека во всех сферах жизни.

Психологические проблемы. Чувствовать грусть от усталости – это нормально. У людей с астенией это явление приобретает хронические проявления. Они постоянно чувствуют тревогу, страхи и находятся в депрессивном состоянии ежедневно.

К негативным эмоциям добавляются перепады настроения, фобии и порой для всего этого нет никаких причин.

Гиперчувствительность. Вместе с состоянием постоянной усталости может появиться гиперчувствительность к звукам, запахам, вкусам. Внезапно человек начинает остро реагировать на запах никотина или его начинает жутко раздражать стук ложки об тарелку.

Частые головные боли. Такие боли бывают у любого человека время от времени. Но при астении они возникают очень часто и сопровождаются очень неприятными симптомами.

Боль в лимфоузлах. Увеличенные лимфоузлы в области шеи и в паху тоже говорят об астеническом синдроме. Проверить лимфатическую систему нужно однозначно, чтобы исключить другие проблемы со здоровьем.

Боль в мышцах и суставах. Такая боль может возникать без особого повода и чаще всего внезапно. При обследовании причин обычно не находят и это может указывать на астению.

Также могут возникать боли в мышцах, дискомфорт – в области сердца, живота или позвоночника – без клинических причин.

При астении человек очень напряжен и нервная система находится в постоянном возбуждении. Болевые приступы могут возникать очень часто.

Снижение иммунитета. Если состояние постоянной усталости в течение нескольких месяцев сопровождается вирусными инфекциями – это может быть признаком астении. Могут быть чаще приступы хронических заболеваний.

Как лечат астению

Стоит отметить, что астения – это не психосоматика и не депрессия. Невозможно человека с астенией заставить "встряхнуться" или "взять себя в руки".

Это не симулирование и человек действительно не имеет сил и энергии, быстро устает и долго не может восстановиться. Как объясняют медики, астения – это синдром усталости организма в целом.

При появлении симптомов нужно обращаться к врачам, так как самостоятельно это состояние не проходит и затягивание лечения может вызвать развитие более тяжелых форм заболевания.

Чтобы назначить правильное лечение, нужно определить внутреннее заболевание, которое спровоцировало астению. Чаще всего человек даже не подозревает, что у него начал развиваться атеросклероз или коронарная болезнь и астения может стать одним из первых симптомов.

Также пациентам с астенией назначают глюкозу, витамины, корректируют графики работы, сна. Помогают прогулки на свежем воздухе, правильное и полноценное питание, физические упражнения.

Еще в лечении астении участвуют специальные препараты – анаболики, антидепрессанты, седативные средства и другие, которые выписывает только лечащий врач.