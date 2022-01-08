Так розвивається астенія: чому цей стан не можна ігнорувати

Астенія з грецької перекладається як "безсилля". Це за фактом синдром хронічної втоми, який виникає в результаті виснажливих захворювань внутрішніх органів, інфекцій, інтоксикацій, розумових і фізичних перенапружень.

Також астенія виникає через неправильну організацію праці, відпочинку і харчування. Ще одним фактором розвитку астенії медики називають нервові та психічні хвороби.

А ось астенію, яка викликається від постійного нервового перенапруження, хвилювань, тривалих конфліктів і переживань, називають неврастенією.

Астенія може з'явитися в початковій стадії захворювань внутрішніх органів і супроводжувати хворобу як постійна ознака. Також цей синдром проявляється після закінчення гострого періоду серйозних захворювань.

Симптоми астенії

Ознаки астенічного синдрому найчастіше пов'язані з основним захворюванням. При атеросклерозі це може бути порушення пам'яті та сльозливість, при гіпертонічній хворобі – головні болі та неприємні відчуття в області серця.

Астенію не варто плутати з депресією або накопиченої втомою, оскільки цей синдром більш небезпечний і має свої особливості.

Відпочинок не дає полегшення. Після сильного фізичного або емоційного напруження ви відправляєтеся спати й вранці встаєте свіжими та енергійними. При астенії можна проспати 12 годин і відчувати себе жахливо.

Кілька днів перегляду серіалів або читання книг на дивані також не дають відчуття відпочинку і стан слабкості нікуди не йде.

Розумова діяльність йде важко. У нормальному стані ми втомлюємося до вечора - після продуктивного дня. При астенії проблеми з концентрацією виникають постійно. Важко зосередитися вже вранці й це триває до вечора. І звичайні методи боротьби не допомагають.

Можуть виникати проблеми з пам'яттю. Неуважність і складність в запам'ятовуванні переслідують людину у всіх сферах життя.

Психологічні проблеми. Відчувати смуток від втоми - це нормально. У людей з астенією це явище набуває хронічних проявів. Вони постійно відчувають тривогу, страхи та знаходяться в депресивному стані щодня.

До негативних емоцій додаються перепади настрою, фобії й часом для всього цього немає ніяких причин.

Гіперчутливість. Разом зі станом постійної втоми може з'явитися гіперчутливість до звуків, запахів, смаків. Раптово людина починає гостро реагувати на запах нікотину або її починає моторошно дратувати стукіт ложки об тарілку.

Часті головні болі. Такі болі бувають у будь-якої людини час від часу. Але при астенії вони виникають дуже часто і супроводжуються дуже неприємними симптомами.

Біль в лімфовузлах. Збільшені лімфовузли в області шиї та в паху теж говорять про астенічний синдром. Перевірити лімфатичну систему потрібно однозначно, щоб виключити інші проблеми зі здоров'ям.

Біль в м'язах і суглобах. Такий біль може виникати без особливого приводу і найчастіше раптово. При обстеженні причин зазвичай не знаходять і це може вказувати на астенію.

Також можуть виникати болі в м'язах, дискомфорт – в області серця, живота або хребта – без клінічних причин.

При астенії людина дуже напружена і нервова система знаходиться в постійному збудженні. Больові напади можуть виникати дуже часто.

Зниження імунітету. Якщо стан постійної втоми протягом декількох місяців супроводжується вірусними інфекціями - це може бути ознакою астенії. Можуть бути частіше напади хронічних захворювань.

Як лікують астенію

Варто відзначити, що астенія – це не психосоматика і не депресія. Неможливо людину з астенією змусити "здригнутися" або "взяти себе в руки".

Це не симулювання і людина дійсно не має сил і енергії, швидко втомлюється і довго не може відновитися. Як пояснюють медики, астенія - це синдром втоми організму в цілому.

При появі симптомів потрібно звертатися до лікарів, оскільки самостійно цей стан не проходить і затягування лікування може викликати розвиток більш важких форм захворювання.

Щоб призначити правильне лікування, потрібно визначити внутрішнє захворювання, яке спровокувало астенію. Найчастіше людина навіть не підозрює, що у неї почав розвиватися атеросклероз або коронарна хвороба й астенія може стати одним з перших симптомів.

Також пацієнтам з астенією призначають глюкозу, вітаміни, коригують графіки роботи, сну. Допомагають прогулянки на свіжому повітрі, правильне і повноцінне харчування, фізичні вправи.

Ще в лікуванні астенії беруть участь спеціальні препарати - анаболіки, антидепресанти, седативні засоби та інші, які виписує тільки особистий лікар.