"Развестись - никогда": украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото)

Известная украинская певица Оля Цибульская уже много лет счастлива в браке. Но его лицо артистка не показывает и имя не называет.
В День Святого Валентина Цибульская рассказала о своем супруге некоторые подробности на странице в Instagram и поделилась нежными фотографиями.
1. Между рыбой и курицей выберет кисю
2. Лучше меня играет на фортепиано
3. Зачал и родил сына вместе со мной
4. Теряет блокноты
5. Дает читать свой директ. Не дает съесть его салат.
6. В отличие от меня помнит все важные даты.
7. Принял в подарок от меня сакуру (которую я купила за космические деньги) и расцвела тупо черешней. И поверил, что это сакура.
"Иногда хочется задушить, стрельнуть, устроить шторм. Развестись – никогда. Пусть в твоем сердце тоже кто-то гремит, стучит и воркует. С днем влюбленных, кись", - написала Цибульская.
Фото: instagram.com/cybulskaya
Пара познакомилась в Радивилове, Ровенской области, откуда Оля Цибульская родом. 6 января 2015 года у них родился сын, которого назвали Нестор.
Ранее сообщалось, что у экс-депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка в декларации вписаны женой Ольга Цибульская-Грисюк и сын Нестор Грисюк.
У пары был сложный период, когда Цибульская переехала в Киев. Однако со временем все наладилось, и они снова счастливы.
Напомним, ранее мы писали о том, что Цибульская рассказала, что ее оскорбил близкий друг.
А также рассказывали о том, что Цибульскую с днем рождения поздравил звезда сериала "Секс в большом городе".