Развенчиваем фейк: Тима Белорусских не сядет в тюрьму из-за наркотиков

Тима Белорусских был задержан в Минске с двумя килограммами гашиша, и теперь может сесть в тюрьму из-за наркотиков. Такая информация облетела СМИ 29 января, но артист поспешил опровергнуть обвинения.

Согласно данным ряда Telegram-каналов, он сейчас находится в Минске под домашним арестом. И эту информацию якобы подтвердила его представитель, пишет Daily Storm.

Белорусские СМИ пишут, что задержан он был в одном из клубов Минска. Позже выяснилось, что артист якобы держал 2 кг наркотиков у себя дома, но сбыт не планировал. Причем задержан он был еще 10 января, а арестован 12-го, после чего вынужден находиться дома круглосуточно.

В Instagram-stories артист опровергает информацию о задержании. Он говорит, что находится дома, но не под арестом. Музыкант рассказывает, что долго отмалчивался, но все решил высказаться.

Тима Белорусских опровергает задержание (скрин: instagram.com/stories/belorusskih.love)

"Я до последнего игнорировал ситуацию. Но вижу, что уже нереально. Потому что много добавилось новеньких диванных комментаторов. В общем, ребятки, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, где-то видите - это неправда. Я нахожусь дома - да, но не под арестом. Все как всегда, я не знаю... Ребята, наркотики - это плохо. Это надо понимать в любом случае", - рассказывает Тимофей.

Тима Белорусских опровергает задержание из-за наркотиков (видео: instagram.com/stories/belorusskih.love)

Впрочем, как пишет Telegram-канал Только никому, возможно, музыканта "слил" его бывший лейбл, с которым он недавно разругался.

"Есть вариант, что Тиму слил его бывший лейбл (Kaufman label - Ред.), с которым он поругался. Вероятно, продюсеры затаили на фрешмена за дерзкий уход, отобрали у него соцсети с галочкой. А теперь вот и слив по наркоте сделали. Имиджево Тима, наверное, немного пострадает. Но зато новый аккаунт прокачает. На хайпе все зайдут и подпишутся", - говорится в сообщении.

Позже, правда, появились фото, где Тима находится в отделении милиции.

Тима Белорусских в отделении милиции (фото: t.me/spletni_tg)

Обновление: следственный комитет Беларуси наконец-то рассказал, что там за дела у Тимы Белорусских, пишет Telegram-канал Baza.

"Плохая новость - у Тимы действительно нашли гашиш, в одном из минских клубов еще в начале января. Хорошая - не два килограмма, а всего 0,4 грамма", - говорится в сообщении.

В отношении артиста все же возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта (максимальный срок по ней - 5 лет). Мера пресечения - залог.

Тима Белорусских (настоящее имя - Тимофей Морозов) в 2018 году ворвался в музыкальное пространство с песней "Мокрые кроссы", быстро став кумиром молодежи. Позже вышли также "Незабудка" и "Витаминка", ставшие популярными.

Напомним, что недавно победительницу украинского ТВ-шоу заподозрили в том, что она вернулась к употреблению наркотиков.