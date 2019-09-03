Разумков "засветил" часы за 230 тысяч: в сеть попали фото

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не равнодушен к предметам роскоши и хорошим, добротным аксессуарам. 2 сентября на срочном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским политика заметили с дорогими часами швейцарской марки Zenith Archive El Primero, передает "Апостроф".

Такая модель часов оценивается приблизительно в восемь тысяч долларов или 230 тысяч гривен.

Фото: Дмитрий Разумков с дорогими часами (apostrophe.ua)

Отметим, что спикер Верховной Рады Украины ранее говорил, что часы швейцарской марки купил за 60 тысяч гривен, причем очень давно. Об этом он упомянул в комментарии каналу "112 Украина".

Отметим, что в своей декларации за 2018 год Разумков указал, что владеет несколькими квартирами, машинами, а также денежными средствами.

Например, в автопарке Дмитрия Разумкова имеется пять автомобилей: Toyota Land Cruiser 200, 2013 года выпуска, Mazda 6, 2014 году выпуска, Toyota Camry 2012 года выпуска, который принадлежит самому Разумкову, а вот Audi Q7, 2008 года выпуска и Volkswagen Caddy 2011 года выпуска - принадлежат его супруге, Юлии Чайке.

Как мы ранее писали, народный депутат от "Слуги народа" и главный антикоррупционер Рады удивила декларацией.