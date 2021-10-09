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Разумков рассказал, как "слуги народа" извинялись перед ним

Автор: Владимир Костырин

Десятки народных депутатов от "Слуги народа" извинялись перед экс-главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым за "неправильное" голосование. Их якобы заставили нажать зеленую кнопку "за" отставку спикера.

Такое заявление сам Разумков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, руководство фракции и даже представители ОП "давили" на нардепов.

"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой. И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать... В том числе руководство фракции, приглашали и в Офис Президента, это не секрет", - сказал Разумков.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.


Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.


Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.


Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.


Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".


Кроме того, предлагаем вам послушать мнение Савика Шустера относительно того, когда в Украине исчезнет коррупция.

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Дмитрий Разумков