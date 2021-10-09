Разумков розповів, як "слуги народу" вибачалися перед ним

За його словами, керівництво фракції та навіть представники ОП "тиснули" на нардепів.

"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою. І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати... У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - сказав Разумков.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.



Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.



А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.



Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.



Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".



Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.