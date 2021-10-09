RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Разумков розповів, як "слуги народу" вибачалися перед ним

Автор: Володимир Костирін

Десятки народних депутатів від "Слуги народу" вибачалися перед екс-головою Верховної Ради Дмитром Разумковим за "неправильне" голосування. Їх нібито змусили натиснути зелену кнопку "за" відставку спікера.

Таку заяву сам Разумков зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, керівництво фракції та навіть представники ОП "тиснули" на нардепів.

"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою. І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати... У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - сказав Разумков.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.


Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.


А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.


Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.


Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".


Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков