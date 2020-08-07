В сети показали дом Разумкова под Киевом: как живет спикер Рады (фото)

Дмитрий Разумков (фото: РБК-Украина)

Дмитрий Разумков живет в особняке неподалеку от Киева

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков живет с семьей в особняке под Киевом. Журналистам удалось выяснить, как выглядит загородный дом топ-политика после ремонта.

Интересно, что не так давно спикер признался, что в летний отпуск далеко уезжать не планирует, ведь не исключены внеочередные парламентские сессии. Да и вообще, если куда-то и поедет, то на родное побережье - в Одессу, Николаев или Херсон, пишет "Страна".

Глава парламента проживает в особняке площадью почти 500 кв. м в Софиевской Борщаговке на окраине Киева.

Свежеотремонтированный дом Разумкова находится на центральной улице элитного поселка, которая начинается прямо от столичной Окружной дороги. В округе очень хорошо развита инфраструктура: супермаркеты, спортзалы, салоны красоты - все в пешей доступности. А вот зеленых зон немного.

Недавно в доме, говорят журналисты, провели капремонт - перекрасили фасады (с желтого в голубой), перестелили крышу, сменили одну из башен. Рядом установили будку охраны и положили "лежачих полицейских". На столбах рядом с домом - камеры видеонаблюдения.

Дом Разумкова под Киевом до и после ремонта (фото: strana.ua)

Отметим, что раньше спикер жил в Зборовке. Дом метражом 232 кв. м между рекой Стугна и каскадом озер спикер приобрел в 2009 году. Но в марте этого года Разумков эту квартиру продал.

Дуплекс в Зборовке, где раньше жил Разумков (фото: strana.ua)

Ранее мы писали, что Разумков рассказал про ломбардный бизнес своей семьи.