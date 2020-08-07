У мережі показали будинок Разумкова під Києвом: як живе спікер Ради (фото)

Дмитро Разумков (фото: РБК-Україна)

Дмитро Разумков живе в особняку неподалік від Києва

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков живе з сім'єю в особняку під Києвом. Журналістам вдалося з'ясувати, як виглядає заміський будинок топ-політика після ремонту.

Цікаво, що не так давно спікер зізнався, що у літню відпустку далеко їхати не планує, адже не виключені позачергові парламентські сесії. Та й взагалі, якщо кудись і поїде, то на рідне узбережжя - в Одесу, Миколаїв або Херсон, пише "Страна".

Голова парламенту проживає в особняку площею майже 500 м² в Софіївській Борщагівці на околиці Києва.

Свіжовідремонтований будинок Разумкова знаходиться на центральній вулиці елітного селища, яка починається прямо від столичної Окружної дороги. В окрузі дуже добре розвинена інфраструктура: супермаркети, спортзали, салони краси - все в пішій доступності. А ось зелених зон небагато.

Нещодавно в будинку, кажуть журналісти, провели капремонт - перефарбували фасади (з жовтого в блакитний), перестелили дах, замінили одну з башт. Поруч встановили будку охорони і поклали "лежачих поліцейських". На стовпах поруч з будинком - камери відеоспостереження.

Будинок Разумкова під Києвом до і після ремонту (фото: strana.ua)

Відзначимо, що раніше спікер жив в Зборівці. Будинок метражем 232 кв. м між річкою Стугна і каскадом озер спікер придбав у 2009 році. Але в березні цього річ Разумков цю квартиру продав.

Дуплекс в Зборовці, де раніше жив Разумков (фото: strana.ua)

Раніше ми писали, що Разумков розповів про ломбардний бізнес своєї сім'ї.