Разумков озвучил свою будущую зарплату в Раде: мне достаточно

Дмитрий Разумков (фото: РБК-Украина)

Зарплата Дмитрия Разумкова из "Слуги народа" превысит "минималку" в 11 раз

Дмитрий Разумков, один из лидеров партии "Слуга народа" и соратник Владимира Зеленского, будет получать в Верховной Раде зарплату, которая составит около 50 тысяч гривен.

При этом, в интервью "Новому Времени" будущий спикер парламента сказал, что он "не интересовался" своей будущей заработной платой.

"Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 тысяч гривен, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса", - сказал он.

Дмитрий Разумков (фото: РБК-Украина)

Также он считает, что зарплата в 36-37 тысяч гривен (с доплатами - до 50 тысяч) для народного депутата - это не предел.

"Она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - сказал Разумков.

При этом Разумков не захотел отвечать на вопрос о том, какую зарплату лично он считает адекватной.

"Здесь нужна экспертная дискуссия, я не готов отвечать", - лаконично сказал будущий спикер.

Отметим, что на сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 4173 гривен.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что партии "Слуга народа" не поступали предложения по коалиции в Верховной Раде девятого созыва.