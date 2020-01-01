Может разум победит в стране: новогоднее обращение "Путина" с "оселедцем" восхитило сеть

Новая пародия на Путина развеселила сеть
Пародия на Путина вызвала шквал позитивных эмоций в сети. Актер Никита Кукушкин сделал пародию на новогоднее выступление президента России на телеканале "Дождь".
В данном новогоднем обращении Невладимир Невладимирович Непутин рассказал о большом количестве двойников из-за чег был утерян "оригинал" Путина, поэтому надо все время как-то выкручиваться.
Пародия на Путина (видео: YouTube)
"Путин" заявил, что он устал и уходит в отставку, но перед этим он подписал ряд указов, которые помогут России стать парламентской республикой. С участников "московского дела" снимут обвинения, политзаключенных отпустят, Росгвардию ликвидируют, а МВД и ФСБ сократят.
В конце своего обращения Непутин демонстрирует перед камерой свою прическу, которая очень похожа на "оселедець" – знаменитую прическу украинских казаков.
Данная пародия вызвала множество позитивных эмоций у пользователей сети, которые также оставили много своих комментариев.
Скриншоты с YouTube