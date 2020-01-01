Может разум победит в стране: новогоднее обращение "Путина" с "оселедцем" восхитило сеть

Пародия на Путина вызвала шквал позитивных эмоций в сети. Актер Никита Кукушкин сделал пародию на новогоднее выступление президента России на телеканале "Дождь".

В данном новогоднем обращении Невладимир Невладимирович Непутин рассказал о большом количестве двойников из-за чег был утерян "оригинал" Путина, поэтому надо все время как-то выкручиваться.

Пародия на Путина (видео: YouTube)

"Путин" заявил, что он устал и уходит в отставку, но перед этим он подписал ряд указов, которые помогут России стать парламентской республикой. С участников "московского дела" снимут обвинения, политзаключенных отпустят, Росгвардию ликвидируют, а МВД и ФСБ сократят.

В конце своего обращения Непутин демонстрирует перед камерой свою прическу, которая очень похожа на "оселедець" – знаменитую прическу украинских казаков.

Данная пародия вызвала множество позитивных эмоций у пользователей сети, которые также оставили много своих комментариев.

Отлично, все просто отлично, 50 двойников, вся правда, спасибо;

Эх, если бы все это было правдой... Желаю вам сил, смелости и терпения, мои дорогие соотечественники, прорвемся!

Как хочется, чтоб было именно так!!! Спасибо авторам и исполнителям!!!

Очень проникновенно, до слез!!! А главное все до боли верно, честно и правильно!!! Пусть все сказанное сбудется!

Очень хорошо сыграл парень!!! Тяжело психологически так сыграть! Молодец!

Очень смело! Респект;

Гениально! Браво! Молодцы!

Эх, ребята... Прекрасная речь! И веселая, и грустная... Может все-таки разум победит в этой стране.

Скриншоты с YouTube