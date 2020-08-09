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Может разрушить ДНК: Комаровский объяснил, почему загорать на солнце вредно

Воскресенье 09 августа 2020 07:00
Может разрушить ДНК: Комаровский объяснил, почему загорать на солнце вредно
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Дарья Русина

Комаровский назвал два типа лучей, которые повреждают кожу

Евгений Комаровский считает, что влияние солнечных лучей на кожу ребенка - очень важная тема. Ведь многие недооценивают риски, особенно в детском возрасте. Об этом врач информирует на YouTube-аккаунте.

Есть два вида солнечных лучей, способных повредить кожу. Лучи типа А проникают даже через одежду и стекло. Они вызывают довольно глубокие повреждения, вплоть до разрушения ДНК.

Лучи типа В также таят угрозу. Они вызывают ожоги. При этом, лучи типа А проникают через одежду, особенно если в ней есть дырки. Важно следить за тем, чтобы ткань была плотной.

"Обращаю внимание на то, что тема солнцезащиты актуальна именно в детском возрасте. Дети, в принципе, не должны находиться под прямым воздействием солнечных лучей. Загорание детей - это миф", - резюмировал Комаровский.

Врач утверждает, что детям необходимо большее количество солнцезащитных средств, чем взрослым. Относительно выбора солнцезащитного средства стоит проконсультироваться с дерматологом.

"Солнцезащита начинается от 6 месяцев. То есть не существует безопасных солнцезащитных средств, которые применяются в возрасте до 6 месяцев. Прошу вас, детям до 6 месяцев ни в какое время суток категорически нельзя находиться под воздействием прямых солнечных лучей", - прокомментировал Комаровский.

Чтобы избежать лишних неприятностей, врач рекомендует наносить солцезащитный крем толстым слоем за 30-15 минут до выхода из дома и периодически повторять обработку.

Напомним, что Комаровский рассказал, как распознать меланому.

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