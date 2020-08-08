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Будьте особенно внимательны: Комаровский рассказал, как распознать меланому

Суббота 08 августа 2020 08:29
Будьте особенно внимательны: Комаровский рассказал, как распознать меланому
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Дарья Русина

Комаровский объяснил причины появления злокачественных опухолей

Меланома является злокачественной опухолью, которая встречается на открытых участках тела, подверженных воздействию солнечных лучей. Об этом на своем YouTube-канале сообщил Евгений Комаровский.

По словам доктора, существует два типа солнечных лучей, приводящих к повреждению кожи. Наиболее опасными считаются UVA-лучи. Именно они способствуют возникновению злокачественных образований.

Оказывается, даже пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80%. Это довольно пугающая цифра, а потому следить за ребенком стоит начинать с самого раннего возраста.

Комаровский также перечислил признаки опасных родинок на теле. "Родинка должна быть круглой или овальной формы. Симметричной. Если она несимметричная, то показываемся доктору", - отметил врач.

Кроме того, ее края должны быть ровными. Доктор призвал особенно внимательно отнестись к невусам неоднородного цвета, а также к тем, у которых диаметр превышает шесть миллиметров.

"Последний пункт - динамика. Насколько быстро изменяются размеры. Родинка, которая быстро растет, нуждается в осмотре врача", - подытожил эксперт.

Исследования показали, что меланома чаще встречается и хуже протекает у блондинов и рыжеволосых и редко встречается у чернокожего населения, поражая у них обычно лишь кожу пальцев рук и ног или ладоней и подошв.

Напомним, что Комаровский раскритиковал ношение масок украинцами.

Мы писали, что Комаровский назвал эффективный препарат от коронавируса.

А также о том, что Комаровский рассказал, как правильно выбирать летнюю обувь.

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