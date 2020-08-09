Може зруйнувати ДНК: Комаровський пояснив, чому засмагати на сонці шкідливо

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровський назвав два типи променів, які ушкоджують шкіру

Євген Комаровський вважає, що вплив сонячних променів на шкіру дитини - дуже важлива тема. Адже багато хто недооцінює ризики, особливо в дитячому віці. Про це лікар інформує на YouTube-акаунті.

Є два види сонячних променів, здатних пошкодити шкіру. Промені типу А проникають навіть через одяг і скло. Вони викликають досить глибокі пошкодження шкіри, аж до руйнування ДНК.

Промені типу В також несуть загрозу. Вони викликають опіки. При цьому, промені типу А проникають через одяг, особливо якщо в ньому є дірки. Важливо стежити за тим, щоб тканина була щільною.

"Звертаю увагу на те, що тема сонцезахисту актуальна саме в дитячому віці. Діти, в принципі, не повинні перебувати під прямим впливом сонячних променів. Загоряння дітей - це міф", - резюмував Комаровський.

Лікар стверджує, що дітям необхідна відносно більша кількість сонцезахисних засобів. Щодо вибору сонцезахисного засобу варто проконсультуватися з дерматологом.

"Захист від сонця починається від віку 6 місяців. Тобто не існує безпечних сонцезахисних засобів, які застосовуються у віці до 6 місяців. Прошу вас, дітям до 6 місяців ні в який час доби категорично не можна перебувати під впливом прямих сонячних променів", - прокоментував Комаровський.

Щоб уникнути зайвих неприємностей, лікар рекомендує наносити сонцезахисних крем товстим шаром за 30-15 хвилин до виходу з дому та періодично повторювати обробку.

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