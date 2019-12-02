Разрушенные дома: популярный украинский курорт сильно пострадал от шторма (видео)

Шторм в Кирилловке наделал беды и разрушил дома (фото: коллаж РБК-Украина)

Шторм в Кирилловке разрушил домики на популярном курорте

Первый день зимы для популярного украинского курорта Кирилловка, который находится в Запорожской области, оказался очень непростым из-за обрушившегося шторма.

На видео видно, что сильный ветер наделал много беды в поселке городского типа. Блогер продемонстрировал, как выглядит Кирилловка после шторма. На песке можно увидеть обломки домов, а также пострадавшие строения.

Шторм в Кирилловке наделал беды и разрушил дома (видео: YouTube)

Напомним, что Кирилловка недавно пострадала от сильного урагана, который пронесся 21 ноября. Сильный ветер поднял полутораметровые волны, которые затопили все побережье и подтопили некоторые строения на Федотовой косе.

Ранее сообщалось о том, что в Кирилловке разгорелся скандал из-за того, что местные базы отдыха сливают нечистоты прямо в море. По словам активистов, владельцы баз отдыха никого не боятся и выводят трубы по которым текут фекалии прямо в море или на дороги.

Отдыхающие и активисты жалуются, что из-за нечистот по всей территории Кирилловки разносится неприятный запах. При этом правильно утилизируют отходы далеко не все базы отдыха. Некоторые пользуются услугами коммунальщиков, а другие просто закапывают трубы в землю.