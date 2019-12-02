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Зруйновані будинки: популярний український курорт сильно постраждав від шторму (відео)

STYLERЖиття    02.12.2019 - 09:44
Зруйновані будинки: популярний український курорт сильно постраждав від шторму (відео)
Шторм в Кирилівці наробив біди і зруйнував будинки (фото: колаж РБК-Україна)

Шторм в Кирилівці зруйнував будиночки на популярному курорті

Перший день зими для популярного українського курорту Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, виявився дуже непростим через шторм.

На відео видно, що сильний вітер наробив багато біди в селищі міського типу. Блогер продемонстрував, як виглядає Кирилівка після шторму. На піску можна побачити уламки будинків, а також потерпілі будови.

Шторм в Кирилівці наробив біди і зруйнував будинки (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Кирилівка нещодавно постраждала від сильного урагану, який пронісся 21 листопада. Сильний вітер підняв півтораметрові хвилі, що затопили все узбережжя і підтопили деякі будівлі на Федотовій косі.

Раніше повідомлялося про те, що в Кирилівці розгорівся скандал через те, що місцеві бази відпочинку зливають нечистоти просто у море. За словами активістів, власники баз відпочинку нікого не бояться і труби виводять по яких течуть фекалії прямо в море або на дороги.

Відпочиваючі і активісти скаржаться, що через нечистоти по всій території Кирилівки розноситься неприємний запах. При цьому правильно утилізують відходи далеко не всі бази відпочинку. Деякі користуються послугами комунальників, а інші просто закопують труби в землю.

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