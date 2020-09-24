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Разрезанное горло во имя спасения: врач из Днепра рассказал об "аде" COVID-19

Четверг 24 сентября 2020 11:28
Разрезанное горло во имя спасения: врач из Днепра рассказал об "аде" COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Днепре очень тяжелая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сергей Рыженко сообщил о тяжелой ситуации с больными в больнице Днепра

В больнице Днепра имени Мечникова сейчас находятся очень тяжелые пациенты с коронавирусом. У всех у них диагностирована пневмония. На всех коек не хватает, а врачи сутками не выходят из больницы. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко на своей Facebook-странице.

"Разрезанное горло во имя спасения. Реанимация сепсиса в Мечникова. Одни тяжелые ковид-пневмонии. В реанимации 15 коек заполнены. 7 трахеостомий за несколько дней. Лор-врачи вставляют в горло трубки для длительной вентиляции легких. Пациенты крайне тяжелые", - написал медик.

Рыженко отметил, что шрамы на шее будут потом долго напоминать пациентам о болезни COVID-19.

"Когда выживут, шрамы на горле будут напоминать о тяжелых днях лечения в реанимации Мечникова. Жизнь и здоровье каждого днепровца – наша общая победа. Разворачиваем реанимационные койки в операционных старого хирургического корпуса. Медики сутками не выходят из COVID-центра", - рассказал о ситуации врач.

Напомним, что в Украине за сутки подтвердили 3 372 новых случая коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.

Как мы ранее писали, ученые назвали число зараженных COVID-19 без симптомов.

Ранее мы писали также, что выяснились неожиданные подробности самоубийства двух пациентов с коронавирусом в больнице Киева.

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