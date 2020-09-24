ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Розрізане горло в ім'я порятунку: лікар з Дніпра розповів про "пекло" COVID-19

Четвер 24 вересня 2020 11:28
Розрізане горло в ім'я порятунку: лікар з Дніпра розповів про "пекло" COVID-19
Ситуація з коронавірусом в Дніпрі дуже важка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сергій Риженко повідомив про важку ситуацію з хворими в лікарні Дніпра

У лікарні Дніпра імені Мечникова зараз знаходяться дуже важкі пацієнти з коронавірусом. У всіх у них діагностовано пневмонію. На всіх ліжок не вистачає, а лікарі цілодобово не виходять з лікарні. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко на своїй Facebook-сторінці.

"Розрізане горло в ім'я порятунку. Реанімація сепсису Мечникова. Одні важкі ковід-пневмонії. У реанімації 15 ліжок заповнені. 7 трахеостомій за кілька днів. Лор-лікарі вставляють в горло трубки для тривалої вентиляції легенів. Пацієнти вкрай важкі", - написав медик.

Риженко зазначив, що шрами на шиї потім будуть довго нагадувати пацієнтам про хвороби COVID-19.

"Коли виживуть, шрами на горлі будуть нагадувати про важкі дні лікування в реанімації Мечникова. Життя і здоров'я кожного дніпровця – наша спільна перемога. Розгортаємо реанімаційні ліжка в операційних старого хірургічного корпусу. Медики цілодобово не виходять з COVID-центру", - розповів про ситуацію лікар.

Нагадаємо, що в Україні за добу підтвердили 3 372 нові випадки коронавірусу. Найбільше випадків зафіксовано в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Тернопільській і Львівській областях.

Як ми раніше писали, вчені назвали число заражених COVID-19 без симптомів.

Раніше ми писали також, що з'ясувалися несподівані подробиці самогубства двох пацієнтів з коронавірусом в лікарні Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся