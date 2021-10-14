Разрешат ли двойное гражданство в Украине: в МВД дали четкий ответ

Сейчас документ изучают в Министерстве юстиции, а потом законопроект будет рассматривать Верховная Рада.

"По поручению президента мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины", - рассказал Енин.

Заместитель главы МВД уточнил, что в этом вопросе важно расширить участие соотечественников, которые не должны отказываться от другого гражданства, в частности, если оно принадлежит странам ЕС или НАТО. Они бы могли получить двойное гражданство.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство. Это он сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, отметив, что по закону о двойном гражданстве "не все просто".