Нардеп Дунда считает, что двойное гражданство тормозят "агенты Кремля"
Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает, что урегулирование вопроса двойного гражданства в Украине необходимо завершить в ближайшие сроки и связывает задержку в рассмотрении этого вопроса с нежеланием госслужащих, имеющих паспорт РФ, раскрывать эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарий нардепа в эфире Апостроф TV.
"Они беспокоятся только о своих личных интересах и не хотят отказываться от возможности использовать Россию, как запасной аэродром. Смело можно назвать их "агентами Кремля", - сказал он.
Дунда отметил, что за последние годы в правительстве и в менеджменте госкомпаний работало немало чиновников, имеющих зарубежное гражданство, например, Латвии, США или Грузии и они этого не скрывали.
Он напомнил, что с 2022 года декларирование наличия гражданства третьих стран будет обязательным при подаче имущественных деклараций в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
А президент Владимир Зеленский еще в июле подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о декларировании информации о двойном гражданстве украинских чиновников.
Дунда заявил, что уверен, что в стенах ВР найдется достаточно депутатов, которые отстаивают национальные интересы Украины и готовы поддержать легализацию двойного гражданства.
Как сообщалось, Дунда считает, что при легализации двойного гражданства в Украине необходимо, на время оккупации Россией Крыма и части Донбасса, ограничить украинским гражданам с паспортами РФ право избираться и быть избранными, а также занимать государственные должности.
В конце января депутаты фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Дмитрий Микиша зарегистрировали законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".
Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не со страной-агрессором - Россией.
До этого, в своем выступлении в Стэнфорде Зеленский заявил, что выступает за принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине, однако отметил, что из-за внешней агрессии России, подход к этому вопросу не может быть универсальным.