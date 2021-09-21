Нардеп Дунда считает, что двойное гражданство тормозят "агенты Кремля"

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает, что урегулирование вопроса двойного гражданства в Украине необходимо завершить в ближайшие сроки и связывает задержку в рассмотрении этого вопроса с нежеланием госслужащих, имеющих паспорт РФ, раскрывать эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на комментарий нардепа в эфире Апостроф TV.

"Они беспокоятся только о своих личных интересах и не хотят отказываться от возможности использовать Россию, как запасной аэродром. Смело можно назвать их "агентами Кремля", - сказал он.

Дунда отметил, что за последние годы в правительстве и в менеджменте госкомпаний работало немало чиновников, имеющих зарубежное гражданство, например, Латвии, США или Грузии и они этого не скрывали.

Он напомнил, что с 2022 года декларирование наличия гражданства третьих стран будет обязательным при подаче имущественных деклараций в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

А президент Владимир Зеленский еще в июле подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о декларировании информации о двойном гражданстве украинских чиновников.

Дунда заявил, что уверен, что в стенах ВР найдется достаточно депутатов, которые отстаивают национальные интересы Украины и готовы поддержать легализацию двойного гражданства.