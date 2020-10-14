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Разорвать все отношения: Кондратюк сделал заявление о россиянах

Среда 14 октября 2020 14:19
Разорвать все отношения: Кондратюк сделал заявление о россиянах
Игорь Кондратюк резко высказался о россиянах (фото: facebook com kondratjukigor)
Автор: Людмила Жукова

Игорь Кондратюк представил украинский патриотический сериал о защитниках Донбасса

Игорь Кондратюк высказался о соседней с Украиной страной Россией. По мнению украинского ведущего, с этим государством нам нужно прервать всяческие отношения. Такое заявление Игорь сделал накануне премьеры патриотического сериала "Доброволец", продюсером которого он выступил.

Шоумен объяснил, почему согласился снимать картину, ему эта тема близка, ведь он является настоящим патриотом своей страны.

"Я однозначно проукраински настроенный гражданин. Я считаю, что по соседству есть государство, с которым надо разорвать все отношения. Не это является мотивом, но это имеет значение", - объяснил Игорь в интервью "Обозревателю".

По словам ведущего, в сериале есть негативные и позитивные герои и зритель сразу поймет, чью сторону ему занять.

"Я не хотел бы, чтобы сериал на такую тему снимал режиссер или продюсер, у которых есть желание показать неоднозначность данной ситуации. Хотя сценарий сериала однозначный – положительные и негативные герои, и зрителю не придется думать, чью сторону занять", - сообщил украинский деятель.

Кондратюк выразил надежду, что в Украине станет больше патриотов, от части и благодаря этому сериалу. Он считает, что в состоянии войны не быть патриотом своей страны - означает быть предателем.

"Я хочу, чтобы патриотов у нас становилось больше. Я против того, что патриотизм – это последнее пристанище негодяев, как говорят. Это фраза, вырванная из контекста. Когда в стране идет война, не быть патриотом – значит быть или предателем, или аморфной массой.", - резюмировал Кондратюк.

Также мы писали, что Игорь Кондратюк жестко "разнес" Зеленского. Свое отношение к главе государства продюсер высказал в шоу "Гончаренко рулит".

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