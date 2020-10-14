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Розірвати всі відносини: Кондратюк зробив заяву про росіян

Середа 14 жовтня 2020 14:19
Розірвати всі відносини: Кондратюк зробив заяву про росіян
Ігор Кондратюк різко висловився про росіян (фото: facebook com kondratjukigor)
Автор: Людмила Жукова

Ігор Кондратюк представив український патріотичний серіал про захисників Донбасу

Ігор Кондратюк висловився про сусідню з Україною країною Росію. На думку українського ведучого з цією державою нам потрібно перервати усілякі відносини. Таку заяву Ігор зробив напередодні прем'єри патріотичного серіалу "Доброволець", продюсером якого виступив.

Шоумен пояснив, чому погодився знімати картину, йому ця тема близька, адже він є справжнім патріотом своєї країни.

"Я однозначно проукраїнськи налаштований громадянин. Я вважаю, що по сусідству є держава, з якою треба розірвати всі відносини. Не це є мотивом, але це має значення", - пояснив Ігор в інтерв'ю "Обозревателю".

За словами ведучого, в серіалі є негативні і позитивні герої і глядач відразу зрозуміє, чию сторону йому зайняти.

"Я не хотів би, щоб серіал на таку тему знімав режисер або продюсер, у яких є бажання показати неоднозначність даної ситуації. Хоча сценарій серіалу однозначний – позитивні і негативні герої, і глядачеві не доведеться думати, чию сторону зайняти", - повідомив український діяч.

Кондратюк висловив надію, що в Україні стане більше патріотів, від частини і завдяки цьому серіалу. Він вважає, що в стані війни не бути патріотом своєї країни - означає бути зрадником.

"Я хочу, щоб патріотів у нас ставало більше. Я проти того, що патріотизм – це останній притулок негідників, як кажуть. Це фраза, вирвана з контексту. Коли в країні йде війна, не бути патріотом – значить бути або зрадником, або аморфною масою.", - резюмував Кондратюк.

Також ми писали, що Ігор Кондратюк жорстко "розніс" Зеленського. Своє ставлення до глави держави висловив продюсер в шоу "Гончаренко рулить".

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