"Разом зробили, разом і народили". Чому партнерські пологи стають популярними та як до них готуватися

Що таке партнерські пологи та хто може бути присутнім

Партнерські пологи – це пологи, під час яких жінка народжує разом із близькою людиною. Це може бути близька людина або будь-яка людина, яку вагітна хоче бачити з собою саме в цей день.

"Тобто на пологах присутня, окрім жінки, людина, яка її підтримує, допомагає їй, яка з нею переживає щастя народження дитини, яка бачить новонароджену дитину першою разом із мамою", - розповідає завідувачка акушерського відділення МЦ "Лелека", лікар акушер-гінеколог вищої категорії Наталія Попова.

Важливо розуміти, що партнер на пологах – це не лікар. Основна функція партнера – це психологічна, емоційна, іноді й фізична підтримка. Уся медична сторона процесу, звісно, належить акушеру-гінекологу.

"Допомогти жінці під час пологів встати, допомогти прийняти душ або сходити в вбиральню, підтримати її. Допомогти із вживанням не медикаментозних засобів знеболення, масаж, вправи на фітболі, зміна позицій – усе це виконує в пологах партнер", - наголошує лікарка.

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії Наталія Попова (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Партнерам завжди пояснюють, що вони можуть ставити лікарям запитання, але не втручатися в їхню роботу. Медики можуть розповісти про певні маніпуляції та лише вони можуть рекомендувати її до виконання.

"Стежити за діями лікарів – це не роль партнера в пологах, тому що, якщо партнер стежить за діями лікарів, він повинен розумітися на наданні медичної допомоги, тоді він може професійно стежити. Але в нас бувають партнери-лікарі, які кажуть: "Ні-ні-ні, я хірург, тому ви тут, будь ласка, самі", - з усмішкою говорить завідувачка акушерського відділення.

У випадку партнерських пологів комунікація з лікарями важлива, адже надалі через це можуть виникати непорозуміння та недовіра до лікаря.

Подружжя Ірини та Івана Клинів пройшло через досвід партнерських пологів. Для дружини вони були особливо важливими, хоча вона й не наполягала на обов'язковій присутності чоловіка.

"Спочатку дитинку бачать лікар, акушерка, потім мама, потім ще неонатолог, анестезіолог, всі санітарки, дитинку вже гарненько вдягають, і показують татові. Для мене дуже важливо було те, що він бачив це. І я впевнено кажу, що ми народжували вдвох, тому що він так само переживав", - розповідає Ірина.

За місяць до пологів Іван остаточно вирішив, що хоче бути присутнім під час появи малюка на світ.

Крім того, буває так, що під час пологів жінка повторює дії свого партнера, який своєю чергою контролює її дихання.

Ірина та Іван на навчанні з партнерських пологів (фото: особистий архів подружжя)

"Я бачив, як Іра під час потугів дихає, тужиться, і в неї просто обличчя то біле, то червоне. Але вона в один момент просто забувала дихати, і от просто хор навпроти Іри каже мені: "Дихай". Я починаю дихати, і потім Іра починає дихати", - ділиться Іван.

Які види партнерства існують

Перед пологами парі важливо домовитися, що може робити партнер, а що – ні. При цьому партнерські пологи можуть бути в різних формах.

Перший вид партнерства – це від початку пологів до виписки із пологового стаціонару.

Другий вид партнерства – це партнерство, коли на певний період партнера виключають із процесу пологів. Жінка може попросити, щоб партнер не був присутній на другому періоді пологів, на потугах.

Третій вид партнерства – це може бути партнер, який долучився до догляду за дитиною вже в післяпологовому періоді. За словами Наталії Попової, таким чином часто долучаються військові, які не змогли бути присутніми на пологах.

"Якщо подружжя народжує, батько бачить весь процес на власні очі. Він бачить, що переживає жінка, якої допомоги вона потребує. І тому для кожного батька це неперевершений досвід. У нас стільки жінок не плачуть після пологів від радості, скільки чоловіків!" - ділиться досвідом фахівчиня.

Як парі підготуватися до партнерських пологів

Для присутності партнера на пологах потрібно наступне:

наявність флюорографічного дослідження (з терміном дії 1 рік), яке можна зробити заздалегідь;

відсутність ознак респіраторних захворювань.

Залежно від лікарні деякі вимоги можуть відрізнятися, тому їх краще уточнювати заздалегідь у вашого лікаря.

До того ж для участі в пологах бажано пройти навчання, яке зазвичай організовують пологові будинки. Під час курсів партнери опановують методи немедикаментозного знеболення, психологічної та емоційної підтримки.

"Спочатку Ірі показували, які позиції займати, як правильно сидіти, що робити, коли тягне поперек. А мені показували конкретно мої дії, де розминати, як правильно тримати Іру, щоб їй було легше. Техніка безпеки, тобто не відпускати саму в туалет чи ванну, бути постійно поруч. Також є спеціальні точки на стопі, наприклад, які можна масажувати, які також розслабляють", - ділиться здобутими знаннями Іван.

Під час кесаревого розтину партнеру пропонують очікувати поруч в післяопераційній палаті (в деяких пологових будинках є практика перебування партнера в операційній).

"Він очікує на дитину для продовження шкіряного контакту, бо перший контакт все одно дитина отримує під час операції з мамою. Право першого поцілунку, як я кажу, завжди належить мамі. Потім ми дитину передаємо батькові. До закінчення операції дитина перебуває з татом у палаті поруч", - каже Наталія Попова.

Як партнерські пологи впливають на стосунки в парі

Ірина Клин говорить, що загалом поява дитини кардинально змінює стосунки, але участь чоловіка в цьому додає поваги до своєї дружини та захоплення нею.

"Пам'ятаю, коли я народила, Ваня мені сказав: "Іра, ти така крута, ти така молодчинка, ти так постаралась, як ніколи в житті", - пригадує вона слова Івана.

Своєю чергою Наталія Попова відзначає: присутність батька на пологах підвищує відповідальність і свідоме ставлення до дитини.

"Раніше жінки говорили, що чоловіки їх не розуміють, наскільки пологи складні. Проте зараз партнери, які приходять до пологових залів, вони більш свідомі батьки. Навіть іноді, спілкуючись із жінками, які вже вдруге чи втретє приходять на пологи, розумієш, що тато більше пам'ятає про пологи, ніж мама", - каже лікарка.

Подружжя Клинів запевняє, що партнерські пологи жодним негативним чином не впливає на стосунки всередині пари (фото: особистий архів)

І такий сценарій прожила й сім'я Клинів.

"Я пам'ятаю повністю всі пологи від початку до кінця. Я просто зібрався і ні про що не думав. Я брав і йшов, як то кажуть, по мапі, яку мені намалювали, робив те, що мені казали й допомагав. Розслабився я в той момент, коли вже "епідуралку" поставили, вона лягла і зробила так "фу-у-у-х", - розповідає Іван.

Побутує також твердження про те, що досвід партнерських пологів негативно впливає на інтимне життя в парі. Однак наші герої це заперечують. Наталія Попова з ними погоджується.

"Мені здається, це залежить виключно від подружжя. Тобто інтимні стосунки можуть погіршитись незалежно від партнерських пологів. Або якщо психологічно подружжя не готове до такого моменту", - говорить фахівчиня.

Чек лист для пар перед партнерськими пологами

Обговоріть між собою готовність чи неготовність до партнерських пологів.

За потреби поспілкуйтеся з іншими парами, які мали такий досвід.

Якщо ваш партнер не готовий до цього, не тисніть на нього. Про всяк випадок подумайте, з ким іще ви хотіли б/могли б піти на пологи.

Якщо ваш партнер підтримує ідею, повідомте про рішення вашому лікареві.

Підготуйте необхідні аналізи та документи.

Пройдіть навчання перед партнерськими пологами.

Домовтеся в парі про певні дії чи ваші особливі ритуали під час пологів.

"Наші мами й бабусі вважали, що чоловік не повинен цього бачити, не повинен бути присутнім. Але насправді моя думка, що він повинен усе бачити, тому що це спільна дитина. Це спільний проєкт. Разом роблять, разом народжують, разом виховують, все разом", - підсумовує Ірина.

Сьогодні майже 98% пар вибирають партнерські пологи (фото: особистий архів подружжя)