Как разогнать метаболизм и похудеть: назван самый простой способ

Как разогнать метаболизм без диет (иллюстративное фото: pixabay.com)

Диетологи уточняют, что есть продукты, которые способны ускорить сжигание жира организмом

Любое похудение требует создания дефицита между потребляемыми и сжигаемыми калориями. Запасы жира уходят, только когда они задействованы в обмене энергией. Чтобы достичь этого дефицита можно либо меньше есть, либо увеличить расход калорий. У людей с быстрым метаболизмом расход калорий очень высокий, несмотря на то, что они могут быть очень пассивными и кушать "как не в себя".

Ученые, опубликовавшие результаты исследования в Express, рассказали, что, добавив чашку зеленого и имбирного чая в день, можно за месяц распрощаться с несколькими килограммами.

Исследования показали, что зеленый чай активизирует метаболизм, ускоряя сжигание жира. В одном исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой, одна группа мужчин перед упражнениями принимала экстракт зеленого чая, а другая не принимала ничего. В результате участники из первой группы сожгли на 17% жира больше. Такие же результаты показали еще несколько исследований. Употребление зеленого чая перед тренировками помогает сжечь больше жира и быстрее похудеть.

Фитнес-тренер Дэвид Вайнер рассказал также о преимуществах некоторых травяных чаев, в частности имбирного.

"Благодаря естественному фермента имбиря, который называется гингерол, этот корень активно уменьшает воспаление, отеки и устраняет вздутие живота", - говорит эксперт.

Сочетание имбирного чая со здоровым питанием и регулярными занятиями спортом способствовать замечательным результатам в снижении веса. К тому же, корень имбиря способствует детоксикации организма, также полезно для похудения.

Известно, что гингерол может ускорять пищеварения и стабилизировать уровень сахара в организме. Это позволяет нам дольше оставаться сытыми и избегать лишних перекусов. Кроме того, он тоже ускоряет метаболизм.

Напомним, что ранее эксперт рассказала, как бороться с жиром на животе.

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