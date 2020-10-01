Топ-5 скрытых ошибок худеющих: диетолог дала важные подсказки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог назвала основные недочеты, мешающие похудеть

Придерживается правильного питания и вести активный образ жизни часто бывает недостаточно для похудения, а желающие сбросить лишний вес при всем своем искрением стремлении совершают ошибки, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, но существенно тормозят приближение желаемого результата.

Диетолог Наталья Самойленко на странице в Instagram перечислила основные факторы, которые мешают снижать вес.

Недосыпы. Своевременный сон, длящийся 7-8 часов способствует стройности, повышает иммунитет и хорошо влияет на психоэмоциональный фон. Важно ложиться спать хотя бы в тот же день, в который вы и проснулись, то есть до 24:00. А еще лучше — до 22:00-23:00.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также важно помнить о том, что гормон, отвечающий за липолиз (соматотропин) максимально вырабатывается в строго определенные часы — с 23:00 до 1:00. Если в это время вы далеко от подушки, боюсь, что снизить вес в этот день не удастся.

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Перекусы. Избегайте промежуточных перекусов между основными приемами пищи, потому что любая ЗОЖ-ная печенька, сухофруктик или чашка капуччино может полностью испортить ваш результат. Также проконсультируйтесь с врачом, какой рацион вам подходит больше — 3х- или 5ти-кратный.

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Подсчет калорий. Дефицит калорий поможет вам скинуть килограммы, но может сильно навредить вашему здоровью, если дефицитный рацион не сбалансирован. Лучше моцифицируйте и оздоровите своё питание, чем урезать калории и сидеть на жестких диетах.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Худеть быстро. Те, кто резко отказываются от еды, могут быстро избавиться от нескольких килограммов, но этот эффект будет краткосрочным + могут развиваться дефициты микронутриентов. Ощущение усталости, слабости, пониженная концентрация внимания и снижение трудоспособности — результаты ваших голоданий. Для того, чтоб получить долгосрочный результат, нужно делать всё постепенно и с умом.

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Сладкое можно заменить фруктами. Это миф! Часто люди отказываются от сладкого, но начинают есть много фруктов или сухофруктов. Пожалуйста, запомните, что фруктоза в большом количестве может принести такой же вред, как и сахар в сладостях. А конфеты с сухофруктами точно так же влияют на вашу фигуру, как и обычные кондитерские изделия.

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