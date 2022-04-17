Разоблачена мошенническая схема наживы на войне: как не пострадать

Так, патрульная полиция Сумской области на одном из блокпостов поймала и разоблачила 26-летнего Беляева Алексея Алексеевича, который проживает в селе Переездное Бахмутского района Сумской области.

Предприимчивый мошенник выдавал себя за раненого военного ВСУ, участника боевых действий, и собирал деньги на операцию.

Он находил в сети фото с ранениями, и писал, будто это его фото, и ему руку оторвало гранатой.

Причем занимался мошенничеством он около года, теперь же, во время войны, сборы, конечно же, стали выше. "Раненому" регулярно сбрасывали на операцию. До войны он наживался на "больной маме", теперь же на своих "ранениях".

Всем родственникам говорил, что выигрывал на Париматче.

Украинцам следует быть бдительными прежде чем переводить деньги на благотворительность.