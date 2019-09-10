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Разнесли в щепки: бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантам на Донбассе (фото)

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 22:14
Разнесли в щепки: бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантам на Донбассе (фото)
Прекрасная операция ВСУ на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Украинским военным хватило одного удара, чтобы попасть в цель

Бойцы ВСУ нанесли мощный удар по боевикам в районе Горловки Донецкой области. Фото успеха украинских бойцов разместил на своей странице в Facebook известный волонтер Юрий Мысягин.

Он сообщил, что боевая пехота ВСУ провела удачную операцию в зоне боевых действий и одним точным ударом уничтожила ВОП террористов на Донбассе.

"Район оккупированной Горловки, в разгар очередного обострения, когда происходил обстрел наших позиций, боевая группа одного из пехотных батальонов 53-ой бригады скрытно выдвинулась вперед, выбрала позицию и из ПРУРа уничтожила ВОП террористов, расположенный на самом верху террикона. Причем хватило одного выстрела", - написал Мысягин и объяснил, что выкладывать видео мощного удара в публичный доступ нельзя, чтобы не навредить украинским воинам.

"К сожалению, видео в публичный доступ ставить нельзя, дабы не навредить нашим бойцам, но фото отлично видно показывают, как все происходило. 1. Внизу слева красная точка – это хвостик той самой птички, которая летит навстречу. 2. Птичка на подлете. 3. Нет больше целого ВОПа. Разнесли в щепки. Одна птичка – один ВОП террористов", - объяснил волонтер.

Бойцы ВСУ разгромили террористов возле Горловки (Фото: facebook.com/Юрий Мысягин)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Станице Луганской вернули на место украинские флаги.

А также рассказывали о том, что бойцы ВСУ двумя точными ударами уничтожили расположение террористов.

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