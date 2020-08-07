Под Тернополем топ-чиновник "зарядил" кулаком в лицо женщине: пугающая тенденция

Дмитрий Малик, председатель Белецкой ОТГ Тернопольской области, ударил секретаря совета этой общины Оксану Бачун во время служебного спора. Женщину, у которой и без того слабое здоровье, госпитализировали в больницу, а на месте работает полиция.

Вопиющий случай рассказал в Facebook экс-нардеп и журналист Игорь Мосийчук.

"Насилие в отношении женщин недопустимо в принципе, а когда руководитель органа местного самоуправления бьет в лицо секретаря совета это вообще дно дна!" - возмущаются Мосийчук.

Экс-нардеп опубликовал фото председателя ОТГ и призвал его однопартийцев и правоохранителей принять меры и не допустить безнаказанности за нападение на женщину.

Дмитрий Малик (фото: facebook.com/igor.mosijcuk)

Украинцев в комментариях возмущены этим случаем и подчеркивают необходимость наказания:

"Это все последствия безнаказанности. Если бы он и его дети после этого позорного случая полностью оплачивали ее лечение и реабилитацию пожизненно, то может следующий подумал бы, стоит ли даже голос повышать", - отметила пользователь сети.

Отметим, что совсем недавно во Львовской области депутат Сколевского районного совета ударил женщину по лицу, после чего она упала на землю.

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