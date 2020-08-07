Під Тернополем топ-чиновник зацідив кулаком в обличчя жінці: страшна тенденція

Дмитро Малик, голова Білецької ОТГ Тернопільської області, вдарив секретаря ради цієї громади Оксану Бачун під час службової суперечки. Жінку, в якої і без того слабке здоров'я, госпіталізували до лікарні, а на місці працює поліція.

Про кричущий випадок розповів у Facebook экс-нардеп та журналіст Ігор Мосійчук.

"Насилля відносно жінок неприпустиме в принципі а коли керівник органу місцевого самоврядування б’є в обличчя секретаря ради це взагалі дно дна!" - обурюються Мосійчук.

Екснардеп опублікував фото голови ОТГ і закликав його однопартійців і правоохоронців вжити заходів й не допустити безкарності за напад на жінку.

Дмитро Малик (фото: facebook.com/igor.mosijcuk)

Українців в коментарях обурені цим випадком і наголошують на необхідності покарання:

"Це все наслідки безкарності. Як би він та його діти після цього ганебного випадку повністю оплачували її лікування та реабілітацію пожиттєво, то може наступний би подумав чи варто навіть голос підвищувати", - зазначила дописувач.

Раніше ми писали, що у Львівській області депутат Сколівської районної ради вдарив жінку по обличчю, після чого вона впала на землю.

Також повідомлялося, що в Туреччині побили українську модель. Дівчина детально розповіла про події.