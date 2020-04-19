Разгневали сеть: в "Квартале 95" неудачно посмеялись над карантином

"Квартал 95" записал шутливую песню о карантине, который был введен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Евгений Кошевой и Юрий Ткач снялись в музыкальной пародии на знаменитый хит группы Вопли Видоплясова "Музыка".

Новый видеоролик опубликован на странице "Квартал 95" в Instagram. Комики показали, как постоянно едят от скуки, находясь на самоизоляции дома.

"Песня о карантинной "диете". Если и дальше мы так будем набивать пузико, через месяц в "Квартале" будет еще два Юзика", - подписали видео в "Квартал 95".

При этом многие пользователи сети отреагировали на такой юмор негативно, потому что считают, что у многих сейчас нет денег, чтобы сильно объедаться, поскольку люди потеряли работу.

У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать...

Не все могут себе пузико набить, многие сидят без работы!

Все хорошо, но только где столько денег брать чтобы так обжираться до пузика?! Особенно тогда, когда карантин и нет заработка. Да и просто, никто столько не зарабатывает как вы в 95 квартале со своими зарплатами, другое дело жить на равных и объедаться, а не жить за эти копейки;

Юмор для умственно отсталых;

Хорошо, что у вас есть что поесть;

Вам хоть есть чем пузико набивать...

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что некоторым юмор понравился.

Уважаю, отдыхайте, набирайтесь сил для следующих эфиров!!! Юра и Женя молодцы!

Ой да ладно, хорошего человека должно быть много. И это хорошо когда есть аппетит;

Парни вы крутые;

Спасибо большое!!!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Евгению Кошевому недавно исполнилось 37 лет, и он рассказал о сюрпризах жене и желании отрастить снова волосы.