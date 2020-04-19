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Розгнівали мережу: у "95 Кварталі" невдало посміялися над карантином

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"Квартал 95" зняв відеоролик присвячений карантину і наразився на жорстку критику

"Квартал 95" записав жартівливу пісню про карантин, який був введений 12 березня через пандемію коронавіруса. Євген Кошовий та Юрій Ткач знялися в музичній пародії на знаменитий хіт гурту Воплі Відоплясова "Музика".

Новий відеоролик опублікований на сторінці "Квартал 95" в Instagram. Коміки показали, як постійно їдять від нудьги, перебуваючи на самоізоляції вдома.

"Пісня про карантинну "дієту". Якщо і далі ми будемо набивати пузико, через місяць в "Кварталі" буде ще два Юзіка", - підписали відео в "Квартал 95".

При цьому багато користувачів мережі відреагували на такий гумор негативно, бо вважають, що у багатьох зараз немає грошей, щоб сильно об'їдатися, оскільки люди втратили роботу.

  • У звичайних людей стільки грошей немає, щоб так жерти...
  • Не всі можуть собі пузико набити, багато сидять без роботи!
  • Все добре, але тільки де стільки грошей брати щоб так обжиратися до пузіка?! Особливо тоді, коли карантин і немає заробітку. Та й просто, ніхто стільки не заробляє як ви в 95 кварталі зі своїми зарплатами, інша справа жити на рівних і об'їдатися, а не жити за ці копійки;
  • Гумор для розумово відсталих;
  • Добре, що у вас є що поїсти;
  • Вам хоч є чим пузико набивати...

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що деяким гумор сподобався.

  • Поважаю, відпочивайте, набирайтеся сил для наступних ефірів!!! Юра і Женя молодці!
  • Ой да ладно, хорошої людини повинно бути багато. І це добре коли є апетит;
  • Хлопці ви круті;
  • Дякую!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Євгену Кошовому нещодавно виповнилося 37 років, і він розповів про сюрпризи дружині і бажанні знову відростити волосся.

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