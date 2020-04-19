Розгнівали мережу: у "95 Кварталі" невдало посміялися над карантином

"Квартал 95" записав жартівливу пісню про карантин, який був введений 12 березня через пандемію коронавіруса. Євген Кошовий та Юрій Ткач знялися в музичній пародії на знаменитий хіт гурту Воплі Відоплясова "Музика".

Новий відеоролик опублікований на сторінці "Квартал 95" в Instagram. Коміки показали, як постійно їдять від нудьги, перебуваючи на самоізоляції вдома.

"Пісня про карантинну "дієту". Якщо і далі ми будемо набивати пузико, через місяць в "Кварталі" буде ще два Юзіка", - підписали відео в "Квартал 95".

При цьому багато користувачів мережі відреагували на такий гумор негативно, бо вважають, що у багатьох зараз немає грошей, щоб сильно об'їдатися, оскільки люди втратили роботу.

У звичайних людей стільки грошей немає, щоб так жерти...

Не всі можуть собі пузико набити, багато сидять без роботи!

Все добре, але тільки де стільки грошей брати щоб так обжиратися до пузіка?! Особливо тоді, коли карантин і немає заробітку. Та й просто, ніхто стільки не заробляє як ви в 95 кварталі зі своїми зарплатами, інша справа жити на рівних і об'їдатися, а не жити за ці копійки;

Гумор для розумово відсталих;

Добре, що у вас є що поїсти;

Вам хоч є чим пузико набивати...

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що деяким гумор сподобався.

Поважаю, відпочивайте, набирайтеся сил для наступних ефірів!!! Юра і Женя молодці!

Ой да ладно, хорошої людини повинно бути багато. І це добре коли є апетит;

Хлопці ви круті;

Дякую!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Євгену Кошовому нещодавно виповнилося 37 років, і він розповів про сюрпризи дружині і бажанні знову відростити волосся.