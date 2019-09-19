ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разгневал сеть: под Львовом военный хвастался своими лихачествами за рулем

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 13:47
Разгневал сеть: под Львовом военный хвастался своими лихачествами за рулем
Военный лихачил под Львовом (фото: коллаж РБК-Украина)

Молодой военнослужащий неоднократно устраивал опасные ситуации на дорогах

22-летний военный из Львовской области похвастался в сети тем, как он проезжает на красный свет, вылетает на тротуар, ругается и пытается скрыться от полиции. Это вызвало негативную реакцию в пользователей сети, которые требуют наказания наглого нарушителя. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео, которое выложил военный Артем Панюта, видно, как Mercedes с молодыми людьми несется на красный свет по тротуару и по полосе общественного транспорта.

Военный лихачил под Львовом (видео: YouTube/ТСН)

Когда молодые люди увидели сотрудников полиции, то сразу же прибавили скорость и попытались скрыться от "копов". При этом в салоне автомобиля всем было очень весело.

Журналисты позвонили Панюте на мобильный телефон, и он заявил, что за рулем машины был не он, а его друг. Военнослужащий объяснил, что когда полиция остановила авто, то он хотел помочь другу избежать штраф, поэтому сел за руль.

В патрульной полиции Львова заявили, что будут устанавливать, кто именно был за рулем на момент совершения правонарушений. Если вина военного будет доказана, то его привлекут к административной ответственности.

В сюжете говорится также о том, что в 2017 и 2018 годах он совершил ДТП и ездил не пристегнутым. На других видео Панюты также видно, как он выезжает на встречную полосу, создавая при этом аварийную обстановку.

Во Львовской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки, есть погибший Под Львовом сбежали заключенные: местные жители в шоке
Новости Украины Львовская область
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь