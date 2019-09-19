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Розгнівав мережу: під Львовом військовий хвалився своїми лихацтвами за кермом

STYLERЖиття    19.09.2019 - 13:47
Розгнівав мережу: під Львовом військовий хвалився своїми лихацтвами за кермом
Військовий катався під Львовом (фото: колаж РБК-Україна)

Молодий військовослужбовець неодноразово влаштовував небезпечні ситуації на дорогах

22-річний військовий з Львівської області похвалився в мережі тим, як він проїжджає на червоне світло, вилітає на тротуар, лається і намагається сховатися від поліції. Це викликало негативну реакцію у користувачів мережі, які вимагають покарання зухвалого порушника. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На відео, яке виклав військовий Артем Панюта, видно, як Mercedes з молодими людьми мчить на червоне світло по тротуару і по смузі громадського транспорту.

Військовий катався під Львовом (відео: YouTube/ТСН)

Коли молоді люди побачили співробітників поліції, то одразу ж додали швидкості і спробували втекти від "копів". При цьому в салоні автомобіля всім було дуже весело.

Журналісти зателефонували Панюті на мобільний телефон, і він заявив, що за кермом був не він, а його друг. Військовослужбовець пояснив, що коли поліція зупинила авто, то він хотів допомогти другу уникнути штраф, тому сів за кермо.

В патрульній поліції Львова заявили, що будуть встановлювати, хто саме був за кермом на момент вчинення правопорушень. Якщо вина військового буде доведена, то його притягнуть до адміністративної відповідальності.

У сюжеті йдеться також про те, що в 2017 і 2018 роках він скоїв ДТП і їздив не пристебнутим. На інших відео Панюти також видно, як він виїжджає на зустрічну смугу, створюючи при цьому аварійну обстановку.

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