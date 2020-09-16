В разгаре сезон слив: кому нельзя есть эти фрукты

Врачи назвали опасные свойства слив
В Украине сейчас настоящий разгар сезона слив. Ни для кого не секрет, что эти плоды обладают рядом полезных свойств, но есть и те люди, которым этим фрукты строго противопоказаны. Врачи напоминают, что сливы нельзя есть:
Отметим, что с осторожностью нужно включать в рацион сливы и при наличии заболеваний почек, желчного и мочевого пузыря, чтобы избежать острых приступов боли из-за мочевого и желчевыводящего эффекта этих фруктов.
Для худеющих нежелательно есть сливы, так как в них содержится очень много сахаров, не забывайте об этом.
Кстати, ни в коем случае не ешьте сливы с косточками. Врачи категорически запрещают это делать.
Как мы ранее писали, врачи назвали самые полезные осенние продукты. По мнению диетологов и врачей, в рацион в осенний период стоит обязательно добавить тыкву и свеклу.