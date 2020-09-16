У розпалі сезон злив: кому не можна їсти ці фрукти

Лікарі назвали небезпечні властивості злив
В Україні зараз справжній розпал сезону злив. Ні для кого не секрет, що ці плоди володіють рядом корисних властивостей, але є й ті люди, яким цим фрукти строго протипоказані. Лікарі нагадують, що сливи не можна їсти:
Зазначимо, що з обережністю потрібно включати в раціон сливи та при наявності захворювань нирок, жовчного і сечового міхура, щоб уникнути гострих нападів болю через сечового і жовчовивідного ефекту цих фруктів.
Для тих, хто худне небажано їсти сливи, через те, що в них міститься дуже багато цукрів, не забувайте про це.
До речі, ні в якому разі не їжте сливи з кісточками. Лікарі категорично забороняють це робити.
Як ми раніше писали, лікарі назвали найкорисніші осінні продукти. На думку дієтологів і лікарів, в раціон в осінній період варто обов'язково додати гарбуз і буряк.