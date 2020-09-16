ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У розпалі сезон злив: кому не можна їсти ці фрукти

Автор: Styler

Лікарі назвали небезпечні властивості злив

В Україні зараз справжній розпал сезону злив. Ні для кого не секрет, що ці плоди володіють рядом корисних властивостей, але є й ті люди, яким цим фрукти строго протипоказані. Лікарі нагадують, що сливи не можна їсти:

Популярні новини
  • якщо у вас цукровий діабет або треба знизити рівень цукру в крові;
  • ви хочете скинути вагу;
  • якщо ви годуюча мама і малюкові ще немає 6 місяців: плоди можуть викликати послаблення стільця у немовляти, здуття живота і неспокій;
  • якщо у вас у вас подагра і ревматизм — сливи самі по собі дуже добре виводять воду, в цих випадках це небажано
  • якщо у вас підвищена кислотність шлунку — плоди погіршать картину.
  • не давайте у великих кількостях сливи дітям - вони викликають діарею і здуття.

Зазначимо, що з обережністю потрібно включати в раціон сливи та при наявності захворювань нирок, жовчного і сечового міхура, щоб уникнути гострих нападів болю через сечового і жовчовивідного ефекту цих фруктів.

Для тих, хто худне небажано їсти сливи, через те, що в них міститься дуже багато цукрів, не забувайте про це.

До речі, ні в якому разі не їжте сливи з кісточками. Лікарі категорично забороняють це робити.

Як ми раніше писали, лікарі назвали найкорисніші осінні продукти. На думку дієтологів і лікарів, в раціон в осінній період варто обов'язково додати гарбуз і буряк.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фрукты